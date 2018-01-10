قرار هام من الجهاز الفني للزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الجديد الكابتن إيهاب جلال اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي قراراً هاماً للغاية، وذلك قبل المباراة المقبلة للفريق والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدير الفني الكابتن إيهاب جلال عدم خوض أي مباراة ودية في الفترة المقبلة قبل مواجهة فريق الإنتاج الحربي، وذلك من أجل التعرف أولاً على لاعبي فريق الزمالك بشكل أكبر وأيضاً من أجل معالجة العديد من الأمور الفنية الخاصة بالفريق من خلال الحصص التدريبية المكثفة، وخاصة وأن الكابتن إيهاب جلال قد تم تعيينه قبل ثلاثة أيام فقط في منصب المدير الفني لفريق الزمالك.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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