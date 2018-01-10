حالة من الجدل في الشارع المصري بعد إعلان المنتخب السعودي عن جدوله الإعدادي تحضيراً للمونديال

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باتت هناك حالة من الجدل في الشارع المصري بأكمله اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي، وذلك بعدما قام الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عادل عزت بالإعلان عن الجدول الإعدادي الكامل للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إطار تحضيراته من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وهو الأمر الذي عاد على بعض المصريين بمثابة الصدمة الكبيرة نظراً للفارق الشاسع بين جدول منتخب السعودية تحضيراً للمونديال وجدول منتخب مصر تحضيراً للحدث ذاته مع العلم بأن كلاً من المنتخبين يتواجدان في مجموعة واحدة في المونديال وهي المجموعة الأولى، ولكن يبدو أن الطريقة التي سوف يتبعها المنتخب السعودي من أجل التحضير للمونديال سوف تجعل كفته أرجح من المنتخب المصري في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلي الدور المقبل.

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حيث أكد عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تحضير المنتخب السعودي من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل سوف ينقسم إلي خمسة مراحل مختلفة، وفي خلال هذه المراحل سوف يخوض المنتخب السعودي ثمانية مباريات ودية من العيار الثقيل، والتي سوف تكون أمام كلاً منتخبات العراق وأوكرانيا وبلجيكا وبيرو وإيطاليا وألمانيا، على أن يتم تحديد المنتخبين المتبقيين فيما بعد.

وكان المنتخب السعودي سبق له وأن واجه كلاً من منتخبي البرتغال ولاتفيا في شهر نوفمبر الماضي من العام الماضي 2017، وهو الأمر الذي يُقارن تماماً بالمنتخب المصري الذي تأكد رسمياً حتى هذه اللحظة من مواجهة كلاً من منتخبي البرتغال واليونان فقط لا غير مع تحديد ثلاثة منتخبات أخرى في وقت لاحق إضافة إلي أن المنتخب المصري سوف يجتمع مرتين فقط قبل المونديال.

وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

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