علي جبر يرد على مرتضى منصور بقوة بعد عرضه للبيع

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قام النجم علي جبر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومدافع منتخب مصر بالرد بقوة اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي على المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك بعدما قام الأخير بعرضه إلي البيع على الهواء مباشرة رفقة ثلاثة من زملائه في فريق الزمالك عقب خسارة مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

حيث قام النجم علي جبر بنشر ثلاثة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “لا تكره أحد حتى ولو اخطأ في حقك، لأن كل من يسيء تسيء له الدنيا، واشفق على من يظلمك لأنه سيقف عاجز أمام تسويات الحياة”.

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كما كتب أيضاً: “إذا رأيت الظالم مستمراً في ظلمه، فاعرف أن نهايته محتومة، وإذا رأيت المظلوم مستمراً في مقاومته فاعرف أن انتصاره محتوم”، كما كتب في آخر تغريدة له: “مفيش حاجة اسمها انا حظي وحش، في حاجة اسمها انا ربنا كاتبلي كده، والحمد لله عل كل حال”.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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