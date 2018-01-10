المقاولون العرب يرد بشكل سريع على عرض الزمالك بخصوص النجم محمد فاروق

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قام مجلس إدارة نادي المقاولون العرب بالرد بشكل سريع للغاية اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي، وذلك على عرض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور من أجل التعاقد مع النجم الواعد محمد فاروق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث رفض مجلس إدارة نادي المقاولون العرب تماماً فكرة التفريط في النجم الواعد محمد فاروق في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بناءً على رغبة كبيرة للغاية من جانب الكابتن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب، والذي أكد بدوره على أهمية دور اللاعب في فريق المقاولون العرب في الموسم الحالي وخاصة وأن فريق ذئاب الجبل يرغب في إنهاء الدوري المصري في المربع الذهبي كما يرغب أيضاً في المنافسة على لقب كأس مصر.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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