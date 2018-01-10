الأهلي يعتذر رسمياً للزمالك بعد واقعة فيديو السخرية من مرتضى منصور المسرب

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اعتذر النادي الأهلي بشكل رسمي من نادي الزمالك اليوم الاربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي، وذلك بعد واقعة الفيديو المسرب لبعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في يوم أمس الثلاثاء أثناء تواجدهم في مطار القاهرة الدولي قبل التوجه إلي دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث قام الإعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي بتقديم اعتذار رسمي إلي نادي الزمالك من خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء عبر شاشة قناة دي إم سي سبورتس، كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرر تحويل ناشر الفيديو المسرب والمسئول عن الحسابات الرسمية للنادي الأهلي إلي التحقيق عقب العودة مباشرة إلي العاصمة المصرية القاهرة.

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وفي ختام تصريحاته شدد الإعلامي شريف فؤاد على أن الكابتن محمود الخطيب منزعج بشكل كبير للغاية من هذه الواقعة نظراً لأنها ليست من تقاليد ومبادئ النادي الأهلي، علماً بأن يوم أمس الثلاثاء قد شهد تسريب فيديو لبعض نجوم فريق الأهلي في مطار القاهرة الدولي وهم أحمد عادل عبد المنعم وأحمد حمودي وكريم نيدفيد وعمرو السولية.

وفي إطار هذا الفيديو قام نجوم النادي الأهلي بالحديث عن الكابتن إيهاب جلال وحاله بعد تعاقده مع نادي الزمالك، وإضافة لذلك أيضاً قامواً بالسخرية من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وخاصة بعدما قام بعرض بعض لاعبي فريق الزمالك إلي البيع عقب خسارة مباراة القمة.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

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