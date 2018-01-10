نجم الزمالك يتراجع عن قراره ويُقرر البقاء مع الزمالك في الفترة المقبلة

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تراجع عن قراره بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بالرغم من العروض المغرية التي انهالت عليه من جانب بعض أندية الدوري المصري الممتاز.

حيث أشارت التقارير إلي أن النجم الغاني بنجامين أتشيمبونج مهاجم فريق الزمالك قرر التراجع عن قراره بالرحيل عن صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعدما كان قد أعرب عن رغبته في الرحيل عقب استبعاده من قائمة مباراة القمة الماضية أمام فريق الأهلي، كما أضافت التقارير أيضاً أن اللاعب قد أكد أن قرار مغادرة المعسكر قبل مباراة القمة كان بسبب خروجه من حسابات الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك في المباراة.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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