صراع شرس من أندية الدوري المصري من أجل ضم النجم عمرو بركات

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي أن بعض أندية الدوري المصري الممتاز قد دخلت في صراع في غاية الشراسة، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد عمرو بركات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن كلاً من نادي مصر المقاصة إضافة إلي نادي سموحة يُسابقان الزمن، وذلك من أجل الحصول على توقيع اللاعب عمرو بركات خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالي، علماً بأن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأيضاً الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري قد أعطوا موافقتهم على إعارة النجم عمرو بركات في شهر يناير الحالي.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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