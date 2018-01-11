رد صادم من مرتضى منصور على اعتذار الأهلي على الفيديو المسيء للزمالك

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً بالتعليق في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي على الفيديو المسيء لنادي الزمالك، والذي تم تصويره من جانب أحد الأشخاص في بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة الدولي في يوم الثلاثاء الماضي.

فمن خلال تصريحات له في مساء يوم أمس الأربعاء أكد المستشار مرتضى منصور أن لن يقوم بالتعليق تماماً سواء على الفيديو المسيء لنادي الزمالك أو حتى على اعتذار النادي الأهلي على الفيديو، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن رد نادي الزمالك سوف يكون في الوقت المناسب وليس الآن.

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وكان أحد الأشخاص في بعثة النادي الأهلي قد قام بتصوير بعض نجوم فريق الأهلي وهم مجتمعون في مطار القاهرة الدولي في يوم الثلاثاء الماضي قبل التوجه إلي العاصمة الإماراتية أبوظبي من أجل خوض مباراة كأس السوبر المصري، وفي إطار ذلك الفيديو ظهر كلاً من أحمد عادل عبد المنعم وعمرو السولية وكريم نيدفيد وباسم علي وأحمد حمودي وهم يتحدثون سوياً بشكل ساخر عن نادي الزمالك وعن المستشار مرتضى منصور تحديداً.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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