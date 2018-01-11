محمود فتح الله: الزمالك قادر على الفوز بالدوري في الموسم الحالي

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تحدث النجم محمود فتح الله لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقاً وأيضاً المنتقل حديثاً إلي نادي المقاولون العرب اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي عن حظوظ فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، وخاصة بعد خسارته في مباراة القمة الماضية أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في ساعة متأخرة من صباح اليوم الخميس عبر شاشة قناة أون سبورت، أكد النجم محمود فتح الله أن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بالنسبة لفريق الزمالك في الموسم الحالي باتت صعبة للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه لا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم، كما شدد أيضاً في ختام تصريحاته على أن المشوار لا يزال طويلاً مما يمنح فريق الزمالك فرصة جديدة.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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