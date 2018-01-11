الشناوي يقترب من منتخب الفراعنة قبل مونديال روسيا المقبل

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي أن النجم الواعد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بات على مشارف الانضمام لأول مرة في مسيرته الرياضية إلي صفوف المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم وذلك خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر بات مقتنعاً بضرورة ضم حارس المرمى محمد الشناوي إلي صفوف المنتخب الوطني في الفترة المقبلة إضافة إلي حارس المرمى الواعد محمد عواد لاعب فريق الإسماعيلي، ويأتي ذلك تمهيداً لتواجد كلاهما رفقة المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل وخاصة في ظل تراجع مستوى كلاً من الثنائي شريف إكرامي وأحمد الشناوي.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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