نجم إنبي الواعد يواصل ضغطه على مجلس الإدارة من أجل الانتقال للأهلي في الميركاتو الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم العاشر من شهر يناير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي قد واصل ضغطه على مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة علاء خشب، وذلك من أجل الانتقال إلي صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن النجم الواعد صلاح محسن مهاجم فريق إنبي قد قام بالتوقيع على طلب رسمي قدمه إلي مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة علاء خشب، وذلك من أجل السماح له بالرحيل إلي صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وخاصة في ظل العرض الرسمي الذي قدمه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب من أجل ضم اللاعب.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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