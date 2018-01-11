المدير التنفيذي للأهلي يزف أخباراً سعيدة لجماهير القلعة الحمراء

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي أخباراً سعيدة للغاية، وذلك قبل مباراة كأس السوبر المصري والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين منافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة في مدينة العين الإماراتية.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الخميس أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الجهات الأمنية قد وافقت بعد اجتماعها مع ممثلي الأندية اليوم على حضور 2000 مشجع لكل فريق وذلك كبداية لعودة الجماهير المصرية من جديد إلي الملاعب، وذلك انطلاقاً من الدور الثاني من عمر الموسم الحالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز وأيضاً في مسابقة كأس مصر.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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