حسام عاشور: كل لاعب في الأهلي على قدر كبير من المسئولية وقادرون على الفوز باللقب

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تحدث النجم المخضرم حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي عن مباراة كأس السوبر المصري، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين منافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة في مدينة العين الإماراتية.

فمن خلال تصريحات له اليوم الخميس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أكد النجم حسام عاشور أن كل لاعب في فريق الأهلي على قدر كبير من المسئولية، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن المارد الأحمر قادر على الفوز باللقب والعودة بكأس السوبر إلي الأراضي المصرية، كما شدد أيضاً في ختام تصريحاته على أن فريق الأهلي يرغب في تعويض جماهيره بعد خسارة لقب السوبر في الموسم الماضي.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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