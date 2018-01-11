نجم الزمالك على مشارف الانتقال إلي الإنتاج الحربي في الميركاتو الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بات على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع فريق الإنتاج الحربي، وذلك بعدما وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على رحيله في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن النجم خالد قمر مهاجم فريق الزمالك قد اقترب كثيراً للغاية من الانتقال رسمياً إلي صفوف نادي الإنتاج الحربي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وخاصة بعدما خرج اللاعب بشكل نهائي من حسابات الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدير الفني الجديد الكابتن إيهاب جلال.

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ولا شك أن ما يُساعد على حسم الصفقة بشكل سريع هو رغبة اللاعب خالد قمر نفسه في الرحيل عن صفوف نادي الزمالك بعدما بات حبيساً على مقاعد البدلاء طوال الفترة الماضية، وإضافة لذلك أيضاً بسبب رغبة الكابتن مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي في التعاقد معه.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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