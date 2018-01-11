تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الإنتاج الحربي

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي على ملعب حلمي زامورا بمقر نادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد خاض فريق الزمالك مرانه الأول تحضيراً لهذه المباراة في يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يقوم الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك باتخاذ قرار بمنح كافة لاعبي فريق الزمالك راحة سلبية من التدريبات الجماعية في يوم أمس الأربعاء، وذلك حتى يستعيد كافة اللاعبين لياقتهم البدنية وأيضاً تركيزهم من أجل المباريات القادمة، وخاصة في ظل رغبة فريق الزمالك في العودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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