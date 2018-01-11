قرار هام من لجنة المسابقات بخصوص نجم الزمالك محمد إبراهيم

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اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي قراراً هاماً للغاية، وذلك بخصوص النجم محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وتحديداً بعد مشاركته في مباراة القمة الماضية أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

حيث قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين إيقاف النجم محمد إبراهيم لمباراة واحدة، وذلك بعدما تحصل اللاعب على بطاقة حمراء في مباراة القمة الماضية أمام فريق الأهلي، علماً بأن النجم محمد إبراهيم قد شارك في شوط المباراة الثاني وتحصل على إنذارين متتاليين ليُطرد في نهاية المطاف في الدقيقة الثمانين، مما سوف يجعله يغيب عن صفوف فريقه في المباراة القادمة أمام فريق الإنتاج الحربي.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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