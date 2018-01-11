إنبي يكشف عن موقفه النهائي من بيع نجمه صلاح محسن إلي أحد قطبي الكرة المصرية

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كشف مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة علاء خشب اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي عن موقفه النهائي من بيع نجمه الواعد صلاح محسن إلي أحد قطبي كرة القدم المصرية في الميركاتو الشتوي الحالي، وخاصة بعدما قدم اللاعب طلباً رسمياً في يوم أمس الأربعاء من أجل رحيله إلي صفوف النادي الأهلي.

حيث أعلن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة علاء خشب رفضه تماماً فكرة رحيل المهاجم الواعد صلاح محسن، وذلك سواء إلي صفوف النادي الأهلي أو حتى إلي صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، علماً بأن عقد النجم الواعد صلاح محسن يمتد مع نادي إنبي لمدة خمس مواسم كاملة مما يجعل القرار النهائي في يد مجلس إدارة نادي إنبي في نهاية المطاف.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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