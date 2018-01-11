حسام عاشور يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد مع النادي الأهلي

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي في مدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة كأس السوبر المصري والتي سوف تجمع بينه وبين منافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة.

ومن جهته يقترب النجم المخضرم حسام عاشور قائد فريق الأهلي من تحقيق رقم قياسي جديد مع النادي الأهلي، وذلك في حالة نجح المارد الأحمر في الفوز بلقب كأس السوبر المصري على حساب فريق المصري البورسعيدي، مما سيرفع عدد ألقاب النجم المخضرم حسام عاشور مع النادي الأهلي طوال مسيرته الرياضية إلي 33 لقباً، وبالتالي سوف يكون حسام عاشور أحد أعلى اللاعبين تحقيقاً للبطولات مع أنديتهم حول العالم بأكمله.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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