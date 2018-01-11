الزمالك يُكثف تحضيراته اليوم استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي على ملعب حلمي زامورا بمقر نادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني الجديد الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد بشكل مثالي لمباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جهته سوف يواصل الكابتن إيهاب جلال تكثيف عمله مع لاعبي فريق الزمالك، وذلك حتى يعتاد كامل عناصر الفريق على أسلوب اللعب الخاص بالكابتن إيهاب جلال والذي يعتمد على بناء اللعب من الخلف عبر التمريرات القصيرة إضافة إلي الاستحواذ على الكرة بشكل كبير في وسط الميدان، علماً بأن الكابتن إيهاب جلال قد طلب من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مهلة لمدة أسبوع واحد فقط من أجل تحديد قائمة غير المرغوب فيهم في الفريق.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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