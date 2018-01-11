تعرف على المواعيد الكاملة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018

Advertisements

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي عن المواعيد الكاملة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجديدة للعام الحالي 2018 انطلاقاً من الأدوار التمهيدية وحتى الدور النهائي من عمر المسابقة، كما تم تحديد أيضاً موعد إجراء قرعة دور المجموعات لكلاً من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن ينطلق دور ال64 من مسابقة دوري الأبطال في مطلع شهر فبراير المقبل، بينما ينطلق دور ال32 من عمر المسابقة في شهر مارس القادم والذي سوف يُشارك فيه كلاً من حامل اللقب في العام الماضي فريق الوداد البيضاوي المغربي إضافة إلي الوصيف فريق الأهلي، حيث سوف يخوض فريق الأهلي مباراة الذهاب في يوم 6 أو 7 من شهر مارس.

Advertisements

بينما سوف تُقام مباراة العودة في يوم أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من عمر الشهر ذاته، علماً بأن فريق الأهلي سوف يواجه في هذا الدور الفائز من مباراة فريق مونانا الغابوني ومنافسه فريق ريال كادويجو من بوركينا فاسو، فيما سوف تُقام قرعة دور المجموعات في اليوم الحادي والعشرين من شهر إبريل القادم، أما المباراة النهائية فسوف تُقام في مطلع شهر نوفمبر من العام الحالي أيضاً 2018.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

إقرأ أيضاً: الزمالك يُكثف تحضيراته اليوم استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي