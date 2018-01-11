تعرف على الموعد الجديد والنهائي لمباراة كأس السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي في مدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة كأس السوبر المصري والتي سوف تجمع بينه وبين منافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة.

ومن جهتها قررت اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر المصري إجراء تعديل ثالث ونهائي على موعد مباراة كأس السوبر، لتنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة بدلاً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك بسبب كلاسيكو كرة القدم الإماراتية والذي يُقام في تمام الساعة السادسة بين فريقي العين والوصل في دوري الخليج العربي.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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