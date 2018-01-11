مرتضى منصور يؤكد عودة النجم مصطفى فتحي للزمالك في حالة واحدة فقط

Advertisements

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي عودة النجم الواعد مصطفى فتحي إلي صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي في حالة واحدة فقط، علماً بأن اللاعب الواعد قد تم إعارته منذ الصيف الماضي إلي صفوف نادي التعاون السعودي.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس أكد المستشار مرتضى منصور أن النجم الواعد مصطفى فتحي سوف يعود من جديد تلقائياً إلي صفوف نادي الزمالك، وذلك في حالة قام مجلس إدارة نادي التعاون السعودي بفسخ عقده خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، ويأتي ذلك رداً على بعض التقارير الصحفية السعودية والتي أكدت اقتراب اللاعب من الرحيل عن نادي التعاون بسبب كثرة إصاباته في الآونة الأخيرة.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: تعرف على الموعد الجديد والنهائي لمباراة كأس السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي