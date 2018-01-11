“أحمد حسن” يتقدم بشكوى رسمية إلى “تنظيم الإعلام” ضد “مرتضى منصور”

Advertisements

تابع موقع مصر 365 تقدم لاعب المنتخب المصري السابق “أحمد حسن” بشكوى رسمية ضد المستشار “مرتضى منصور” رئيس نادي الزمالك الحالي” وضد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري “خالد لطيف” إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وجاء في بيان “أحمد حسن” النص التالي “السيد الأستاذ رئيس المجلس الأعلى للإعلام والصحافة تحية إجلال وتوقير واحترام يتشرف أحمد حسن كامل كابتن منتخب مصر لكرة القدم بعرض الآتي بتاريخ الحادي عشر من شهر يناير الجاري لعام 2018 وتحديداً على قناة النيل الرياضية في برنامج ستوديو النيل والذي يقدمه السيد “خالد لطيف، والمخرج أحمد عبدالظاهر” باستضافة مرتضى منصور، وكان ذلك على الهواء مباشرة، والذي خرج موجهاً سباباً وألفاظاً معاقب عليها قانوناً، بل أيضا تسيء إلى الأدب والسلوك وتنحدر بالمستوى الأخلاقي للدولة، وهذا أمر استمراره مرتضى منصور بشأن اعتيادية الخروج على شاشات الفضائيات موجهاً سباباً لجميع طوائف الشعب دون أن يكون هناك رادع أو عقاب تمنعه من تكرار هذا الفعل”.

Advertisements

وكما جاء في بيان أحمد حسن التالي “ولا يخفى على سيادتكم من أننى مثلت مصر في العديد من المحافل الدولية كابتن منتخب مصر لكرة القدم، وحصلت على عميد لاعبي العالم، فضلاً عن العديد من البطولات المحلية والدولية والعالمية وكنت مثالاً مشرفاً لبلدي في الداخل والخارج، وتأسيساً على ما سبق ولكوني على ثقة تامة وقناعة كاملة من أن مجلس سياتكم هم الأحرص دائما على الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي بل، وإنكم عاقدين العزم على ضبط السلوك العام للإعلام وحرصكم على عدم الخروج عن ما سبق طرحه”.

وأضاف “الأمر الذي معه واتقدم بهذه الشكوى ضد كل من السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، السيد خالد لطيف مقدم البرنامج، السيد أحمد عبدالظاهر مخرج البرنامج وتفضلوا بقبول أسمى آيات الاحترام مقدمة لسيادتكم أحمد حسن، مرفق أسطوانة مدمجة للبرنامج محل الشكوى”.

والجدير بالذكر أن “أحمد حسن” قد قام بالرد على التصريحات التي أعلنها “مرتضى منصور” حيث أعلن قائلاً “مرتضى منصور لا يفهم، فهو يعرض لاعب الزمالك الأربعة الذي عرضهم للبيع إلى هزة نفسية كبيرة”، وجاء هذا من خلال مشاركته الهاتفية في برنامج الحريف المذاع على قناة “دي إم سي سبورت” الفضائية”.

أقرا المزيد أحمد حسن يرد بقوة علي تصريحات مرتضى منصور