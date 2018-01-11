لجنة المسابقات تُخطر الأهلي بقراراً هاماً قبل مباراة كأس السوبر المصري

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي في مدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة كأس السوبر المصري والتي سوف تجمع بينه وبين منافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة.

ومن جهتها قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين بإخطار النادي الأهلي بشكل رسمي بتغيير موعد ثلاثة مباريات له في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث ستُقام مباراته الأولى أمام فريق الرجاء في اليوم الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي.

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كما ستُقام المباراة الثانية أمام فريق الاتحاد السكندري في اليوم الرابع من شهر فبراير المقبل، فيما ستُقام المباراة الثالثة أمام فريق الأسيوطي سبورت في اليوم السادس عشر من الشهر ذاته، علماً بأن جدول مباريات جميع الأندية المصرية سوف يكون مضغوطاً في الدور الثاني لكي ينتهي الدوري المصري الممتاز في منتصف شهر مايو المقبل.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

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