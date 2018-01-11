“فايق” ينضم إلى “أحمد حسن” في تقدم شكوى رسمية ضد “مرتضى منصور”

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تابع موقع مصر 365 إعلان المحلل الرياضي والإعلامي الشهير “إبراهيم فايق” عن تقديمه شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام المصري ضد رئيس نادي الزمالك المستشار “مرتضى منصور” وقد الإعلامي “خالد لطيف” بسبب التجاوزات والتي تم توجيهها ضده والسباب.

أعلن “إبراهيم فايق” عبر حسابه الشخصي عبر تويتر قائلاً “تقدمت اليوم الموافق يوم الخميس بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام ضد كل من مرتضى منصور، والإعلامي خالد لطيف ومخرج البرنامج أحمد عبدالظاهر، بشأن ما بدر من الأول من تجاوزات، وسماح الآخرين بذلك على قناة نايل سبورت، وذلك بصحبة كابتن منتخب مصر أحمد الذي تقدم بشكوى مماثلة آملين انتصار الأخلاق في معركة التجاوز والسباب”.

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وقد جاء في شكوى الإعلام إبراهيم فايق نفس النص الوارد في شكوى الكابتن “أحمد حسن”، بعد أن تعرضا إلى سببا وتوجيه كلام غير لائقة لهما عبر قناة نايل سبورت بعد هزيمة نادي الزمالك من نادي الأهلي خلال الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن المستشار مرتضى منصور قد أنتقد الإعلامي “إبراهيم فايق” ووصفه بوصف خارج وغير لائق، وأضاف أن أحمد حسن لديه مشكلة مع نادي الزمالك ليقوم بانتهاز هزيمة الزمالك ويترك التعليق على أداء المباراة ويوجه انتقاد إلى رئيس نادي الزمالك وأعلن مرتضى منصور قائلاً “أنت مين يلا علشان سايبين الماتش وتهجموا رئيس نادي الزمالك انت مين يلا! روح اتشطر يا أحمد حسن على اللي نصبت عليك وخدت منك 12 مليون جنيه أنت مالك ومال رئيس نادي الزمالك خليك مؤدب ومحترم”.

وقد تعمد المستشار مرتضى منصور من توجيه الهجوم على قناة دي إم سي الفضائية الهجوم على الإعلامي والمحلل الرياضي إبراهيم فايق إلى جانب الهجوم العنيف على “أحمد حسن” وعرض أحدث في حياته الشخصية لا ينبغي أن يتم عرضها على الملأ، وبناء على هذه التجاوزات والسباب التي وجهها المستشار “مرتضى منصور” قد قام كل من أحمد حسن وإبراهيم فايق بتوجيه شكوى رسمية ضده في المجلس الأعلى للإعلام.

وقد تم تداول العديد من التصريحات الإعلامية التي قام بها كل من أحمد حسن ورد إبراهيم فايق على المستشار مرتضى منصور، وكان أخرها هي تقديم الشكوى الرسمية ضد رئيس نادي الزمالك.

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