قرار هام من مرتضى منصور قبل مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

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اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قراراً هاماً للغاية اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي، وذلك قبل المباراة المقبلة لفريق الزمالك أمام ضيفه فريق الإنتاج الحربي في يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً بأن مجلس إدارة النادي لن يتدخل تماماً في أي عمل فني داخل فريق الزمالك وخاصة فيما يتعلق بالصفقات، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن تحديد قائمة فريق الزمالك وأيضاً تحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف نادي الزمالك سوف تكون من صلاحيات الجهاز الفني لفريق الزمالك فقط بقيادة المدير الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك رداً على العديد من الانتقادات التي توجيههُا لمجلس إدارة النادي بسبب التدخل في العمل الفني.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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