مرتضى منصور يرفض رسمياً اعتذار الأهلي على فيديو السخرية ويتوعد لنجوم المارد الأحمر

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً بالتعليق اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي على اعتذار النادي الأهلي بشكل رسمي على الفيديو المسرب، والذي تسرب في يوم الثلاثاء الماضي والذي تضمن سخرية بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من نادي الزمالك ومن المستشار مرتضى منصور.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس أكد المستشار مرتضى منصور بشكل رسمي أنه يرفض اعتذار النادي الأهلي على فيديو السخرية، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن ما فعله النادي الأهلي حتى الآن لا يكفي تماماً، كما شدد أيضاً في تصريحاته على ضرورة معاقبة المخطئين كافة وليس مصور الفيديو وحده، قائلا: “كل من أساء أدبه يجب معاقبته”.

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وكان الإعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي قد اعتذر بشكل رسمي وعلني في يوم أمس الأربعاء عبر شاشة قناة دي إم سي سبورتس من فيديو السخرية المسرب، وإضافة لذلك أيضاً قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بتحويل مصور الفيديو دون ذكر اسمه أو هويته إلي التحقيق، إلا أن هذه الخطوات لم تكن صارمة بما يكفي في وجهة نظر المستشار مرتضى منصور.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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