مجدي عبد الغني: مباراة القمة أصعب على الأهلي من مواجهة المصري

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تحدث الكابتن مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حالياً اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي عن مباراة كأس السوبر المصري، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين منافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة.

فمن خلال تصريحات له اليوم الخميس عبر شاشة قناة أون سبورت أكد الكابتن مجدي عبد الغني أن مباراة القمة أمام فريق الزمالك تُعتبر أصعب على فريق الأهلي من مواجهة فريق المصري البورسعيدي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن فريق الأهلي سوف يجد صعوبات كثيرة في مباراة كأس السوبر المصري، ولكنه شدد أيضاً في ختام حديثه على أن خبرة فريق الأهلي في مثل هذه المناسبات سوف تكون عامل حاسم لمصلحة المارد الأحمر.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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