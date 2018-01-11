نجم جديد من القلعة الحمراء على مشارف الرحيل إلي الدوري السعودي

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي أن نجم جديد من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات على مشارف الرحيل بشكل رسمي إلي أحد أندية الدوري السعودي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وتحديداً بعد نهاية مباراة كأس السوبر المصري.

حيث أشارت التقارير إلي أن النجم شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي قد بات قريباً للغاية من الرحيل إلي أحد أندية الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك لمدة 6 شهور فقط لا غير أي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، ويأتي ذلك في ظل الحالة التي بات يعيشها شريف إكرامي رفقة فريق الأهلي في الآونة الأخيرة.

Advertisements

حيث بات اعتماد الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي على حارس المرمى الواعد محمد الشناوي، مما جعل حارس المرمى شريف إكرامي حبيساً على مقاعد بدلاء فريق الأهلي منذ فترة طويلة للغاية، وهو الأمر الذي يُهدد بدوره مكانه في قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

إقرأ أيضاً: مجدي عبد الغني: مباراة القمة أصعب على الأهلي من مواجهة المصري