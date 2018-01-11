إيهاب جلال يعقد جلسة خاصة مع نجمي الزمالك.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي على ملعب حلمي زامورا تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلى هامش مران اليوم قام الكابتن إيهاب جلال بعقد جلسة خاصة مع كلاً من النجمين أيمن حفني وطارق حامد، وذلك من أجل التأكيد لهما على أهمية تواجد كلاً منهما رفقة فريق الزمالك في الفترة المقبلة، كما طلب منهما أيضاً ضرورة مساعدته على توضيح رؤيته إلي كافة لاعبي الفريق حتى يعود فريق الزمالك من جديد إلي المسار الصحيح، علماً بأن هذه الجلسة تأتي في ظل العديد من الإشاعات حول اقتراب الثنائي من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

Advertisements

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 28 نقطة محافظاً على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتأكد بشكل كبير للغاية خروج نادي الزمالك من حسابات الصراع غلى لقب الدوري المصري في الموسم الحالي إلا في حالة حدوث معجزة فيما تبقى من مباريات من عمر الدور الثاني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: نجم جديد من القلعة الحمراء على مشارف الرحيل إلي الدوري السعودي