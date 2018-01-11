الأهلي يستعد للدخول في صراع شرس مع الزمالك من أجل نجم إنبي الواعد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يستعد للدخول في صراع شرس للغاية مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في الفترة المقبلة، وذلك من أجل التعاقد مع نجم إنبي الواعد في نهاية الموسم الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن الصراع سوف يكون في غاية الشراسة بين كلاً من قطبي كرة القدم المصرية إضافة إلي أندية الخليج العربي، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد صلاح محسن مهاجم فريق إنبي، ويأتي ذلك خاصة بعدما أعلن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة علاء خشب اليوم بشكل رسمي عن موافقته على بيع صلاح محسن في نهاية الموسم مقابل أعلى سعر لأي نادي سواء داخل مصر أو خارجها.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار الهام رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الإسماعيلي صاحب الصدارة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب وفي حالة فاز بها فسوف ينفرد وحيداً بالصدارة دون أي شريك وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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