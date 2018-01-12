تعرف على تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام المصري

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في يوم أمس الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي في مدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة كأس السوبر المصري أمام منافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الجمعة.

وكان المارد الأحمر قد خاض مرانه الأول من أجل التحضير لهذه المباراة المرتقبة في صباح يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يتوجه إلي العاصمة الإماراتية أبوظبي ومن ثم إلي مدينة العين، وقد خاض فريق الأهلي مرانه الأول على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في يوم الأربعاء قبل أن يخوض مرانه الأخير في يوم أمس الخميس.

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تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في مباراة كأس السوبر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / مؤمن زكريا / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، علماً بأن المباراة سوف تُقام على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا شك أن معنويات أبناء القلعة الحمراء في حالة مثالية ومرتفعة للغاية، ويأتي ذلك بعدما فاز فريق الأهلي في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبذلك الانتصار الهام للغاية رفع فريق الأهلي رصيده إلي 39 نقطة محافظاً على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، ولكن يبقى أمام فريق الأهلي مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب، وفي حالة فاز في هذه المباراة فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون شريك.