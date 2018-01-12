الصحف السعودية تُسلط الضوء على مواجهة متعب وشيكابالا اليوم في ديربي القصيم

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يشهد مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي مواجهة مرتقبة للغاية في مسابقة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين للموسم الحالي 2017 / 2018، وذلك حينما يصطدم فريق التعاون بغريمه التقليدي فريق الرائد في مباراة ديربي القصيم، وذلك في إطار الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري.

ومن جهتها قامت الصحف السعودية اليوم الجمعة بتسليط الضوء على هذه المباراة المرتقبة، وخاصة في ظل المواجهة المصرية المنتظرة والتي سوف تجمع بين السد العالي عصام الحضري وعماد متعب من جانب فريق التعاون وبين النجم محمود عبد الرازق شيكابالا من جانب فريق الرائد من جهة أخرى.

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حيث كتبت صحيفة الجزيرة السعودية أن المهاجم عماد متعب.بات جاهزاً بشكل كامل من أجل المشاركة في أول مباراة له مع فريقه الجديد التعاون، كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن جماهير نادي التعاون تأمل أن يقود النجم عماد متعب الفريق نحو تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث في مباراة الديربي.

أما صحيفة البلاد السعودية فكان لها عنواناً مناسباً لهذه المباراة المرتقبة وهو”ديربي حامي الوطيس بين التعاون والرائد”، وعن المباراة كتبت الصحيفة أن فريق التعاون سوف يكون مدعوماً في هذه المباراة بالخبرة اللازمة سواء من جانب السد العالي عصام الحضري أو من جانب الهداف المخضرم عماد متعب وخاصة في ظل غياب النجم الواعد مصطفى فتحي.

بينما كان عنوان صحيفة الوطن السعودية أكثر إثارة وهو”ديربي مفترق الطرق”، وعن المباراة أشارت الصحيفة إلي أنها سوف تشهد الظهور الأول للهداف عماد متعب من جديد في الدوري السعودي وهذه المرة رفقة فريق التعاون بعد أن كان لاعباً في صفوف نادي الاتحاد في فترة سابقة، كما أكدت أيضاً أن كل آمال جماهير نادي الرائد سوف تكون معقودة اليوم على النجم محمود عبد الرازق شيكابالا من أجل حصد النقاط الثلاث وتفادي الهبوط.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري السعودي يتواجد فريق التعاون في المركز السابع في الترتيب ويملك في رصيده 20 نقطة، فيما يتواجد فريق الرائد في المركز الرابع عشر وهو الأخير في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 12 نقطة فقط لا غير.

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