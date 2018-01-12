ليفربول يضع شرطاً أساسياً من أجل انتقال صلاح إلي ريال مدريد

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كشفت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قد وضع شرطاً أساسياً، وذلك من أجل التخلي عن الفرعون المصري والنجم محمد صلاح في نهاية الموسم الحالي لصالح فريق ريال مدريد الإسباني.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن مجلس إدارة نادي ليفربول قد طلب الحصول على مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني، وذلك من أجل التفريط في خدمات الفرعون المصري والنجم محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ويأتي كمحاولة من إدارة النادي الإنجليزي لتعجيز أي نادي آخر من أجل التراجع عن فكرة ضم الفرعون المصري محمد صلاح.

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ولعل ما زاد القلق لدى إدارة نادي ليفربول أن النادي فقد في الميركاتو الشتوي الحالي أحد أسلحته الرئيسية في الفريق، وهو النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو والذي انتقل إلي صفوف نادي برشلونة الإسباني في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 150 مليون يورو، مما جعل إدارة الريدز تخشى أن تفقد نجماً آخر في الصيف المقبل وخاصة في ظل الإعجاب الكبير الذي أبداه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد بالنجم محمد صلاح.

وبناءً على هذه الأحداث المتتالية قام النجم محمد صلاح بالتعليق في مساء يوم أمس الخميس على أنباء اقترابه من صفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، حيث قام الفرعون المصري محمد صلاح بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكتب فيها: “في أخبار كثيرة غلط النهاردة، ماشي بس أنا مش هاعلق”، ويأتي ذلك كرد فعل منه على الشائعات التي ربطت اسمه في الآونة الأخيرة بنادي ريال مدريد، علماً بأن وكيل أعماله أيضاً قد نفى في يوم أمس الخميس كل الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام حول رحيل صلاح عن قلعة أنفيلد رود.

كما شدد أيضاً في تصريحات صحفية على أن تركيز النجم محمد صلاح منصب في الوقت الحالي بشكل كامل مع فريقه ليفربول، وخاصة وأن الفريق يُصارع على عدة جبهات في الموسم الحالي ويرغب في حصد الألقاب.

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