التاريخ يقف بجانب المارد الأحمر قبل مباراة السوبر أمام المصري البورسعيدي

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة كأس السوبر المصري أمام منافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الجمعة في مدينة العين الإماراتية.

وعلى الصعيد التاريخي يجد فريق الأهلي نفسه في وضع مثالي قبل هذه المباراة المرتقبة، حيث سبق وأن خاض المارد الأحمر مباراة كأس السوبر المصري في أحد عشر مباراة سابقة، ويبقى الانجاز الأكبر له أنه نجح في تحقيق الانتصار والفوز بالكأس في تسع مناسبات سابقة، وفي مقابل ذلك فشل في حصد اللقب في مناسبتين فقط لا غير.

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وكانت الخسارة الأولى لفريق الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري في عام 2009 وذلك على يد فريق حرس الحدود، فيما كانت الخسارة الثانية للمارد الأحمر في مباراة كأس السوبر المصري في العام الماضي 2017 وذلك على يد الغريم التقليدي فريق الزمالك.

أما انتصارات فريق الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري فكانت في عام 2003 على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك، وفي عام 2005 وهذه المرة على حساب فريق إنبي وأيضاً في عام 2006 على حساب فريق إنبي مرة أخرى، وفي عام 2007 على حساب فريق الإسماعيلي وأيضاً في عام 2008 على حساب الغريم التقليدي فريق الزمالك.

ومن ثم في عام 2010 على حساب فريق حرس الحدود وأيضاً في عام 2012 على حساب فريق إنبي، وفي عام 2014 على حساب الغريم التقليدي فريق الزمالك وأخيراً في عام 2015 على حساب الغريم التقليدي أيضاً فريق الزمالك، علماً بأن النسخة الحالية سوف تشهد التواجد الأول لفريق المصري البورسعيدي في مباراة كأس السوبر.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المنتظرة في مساء يوم الجمعة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

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