حسام عاشور يجتمع مع لاعبي الأهلي في جلسة خاصة.. تعرف على التفاصيل

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي في مدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة كأس السوبر المصري أمام منافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الجمعة.

وعلى هامش مباراة اليوم قام كلاً من الثنائي النجم المخضرم حسام عاشور إضافة إلي النجم عبد الله السعيد بعقد جلسة مع جميع لاعبي فريق الأهلي، وذلك من أجل الحديث حول مباراة اليوم وأيضاً من أجل تحفيز كافة عناصر الفريق سعياً لتحقيق الانتصار وحصد اللقب العاشر في تاريخ المارد الأحمر في بطولة كأس السوبر المصري.

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وفي إطار هذه الجلسة أيضاً شدد القائد حسام عاشور على ضرورة دخول المباراة أمام فريق المصري البورسعيدي دون التفكير في الفوز الذي حققه الفريق في مباراة القمة، وخاصة وأن المارد الأحمر قد نجح في تحقيق انتصار عريض في مباراته الماضية على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وهو الأمر الذي خلق نوعاً من الثقة الزائدة سواء من جانب جماهير النادي الأهلي وخاصة من جانب فريق الأهلي نفسه، مما جعل الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي يعقد هو الآخر العديد من الجلسات مع لاعبي المارد الأحمر من أجل مطالبتهم بزيادة التركيز في مباراة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة والمنتظرة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ولا شك أن هذه المباراة تًعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لفريق الأهلي، وخاصة وأنها سوف تكون البطولة الأولى له في العام الجديد 2018 مع العلم بأن فريق الأهلي يُنافس في العام الحالي كعادته على جميع الألقاب الممكنة سواء محلياً أو أفريقياً.

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