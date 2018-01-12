قرار حاسم من إيهاب جلال بخصوص رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد اتخذ قراراً حاسماً وهاماً للغاية بخصوص نجم فريق الزمالك والذي أكدت وسائل الإعلام والصحف المصرية رحيله عن صفوف النادي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك قد رفض تماماً فكرة رحيل النجم محمود عبدالعاطي دونجا متوسط ميدان فريق الزمالك، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية أو حتى في نهاية الموسم الحالي، وذلك نظراً لما يتمتع به اللاعب من إمكانيات كبيرة وأكثر من رائعة والتي تلائم بدورها أسلوب لعب الكابتن إيهاب جلال.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم محمود عبدالعاطي دونجا سوف يكون أحد الأعمدة الرئيسية في التشكيلة الأساسية للكابتن إيهاب جلال، علماً بأن الكابتن إيهاب جلال قد بدأ بدونجا في تشكيلة مباراة القمة الماضية أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

وفي السياق ذاته كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً قد قرر منح كافة الصلاحيات الفنية والخاصة أيضاً بتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء أو حتى أسماء الصفقات الجديدة إلي الكابتن إيهاب جلال، وذلك رداً منه على العديد من الانتقادات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة من جانب وسائل الإعلام والصحف المصرية.

ومن جانبه طلب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك بدوره مهلة لمدة أسبوع واحد فقط لا غير، وذلك من أجل تحديد أولاً قائمة اللاعبين غير المرغوب فيهم داخل فريق الزمالك في الفترة المقبلة، وإضافة لذلك أيضاً من أجل تحديد قائمة اللاعبين المرغوب في التعاقد معهم في الميركاتو الحالي من أجل تدعيم صفوف الفريق.

ولا يزال فريق الزمالك يرغب في المنافسة بكل قوة على جميع الألقاب الممكنة في الموسم الحالي، ويأتي في مقدمة هذه الألقاب لقب الدوري المصري الممتاز إضافة إلي لقب كأس مصر في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

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