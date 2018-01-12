تعرف على تفاصيل جلسة حسام البدري مع لاعبي الأهلي قبل مباراة السوبر

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة فريق المصري البورسعيدي في مباراة كأس السوبر المصري في مساء اليوم الجمعة في مدينة العين الإماراتية.

ومن جانبه قام الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بعقد جلسة خاصة مع كل لاعبي فريق الأهلي في مساء يوم أمس الخميس، وفي إطار هذه الجلسة طلب الكابتن حسام البدري من لاعبيه بضرورة التركيز الشديد في مباراة كأس السوبر، وذلك من أجل تحقيق الانتصار وحصد اللقب وإسعاد جماهير القلعة الحمراء.

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كما شدد أيضاً في حديثه مع اللاعبين على ضرورة دخول مباراة كأس السوبر بهدوء، وخاصة في ظل الاندفاع الهجومي المتوقع الذي سوف يقوم فريق المصري البورسعيدي بتطبيقه منذ الوهلة الأولى من عمر اللقاء، مشيراً في الوقت ذاته إلي ضرورة استغلال المساندة الكبيرة والمنتظرة من جانب جماهير القلعة الحمراء والتي ستكون حاضرة وبغزارة في مدرجات الملعب.

وفي ختام الجلسة أكد الكابتن حسام البدري أن تسجيل هدف مبكر في مرمى فريق المصري البورسعيدي سوف يجعل المهمة أسهل بكثير على المارد الأحمر، وذلك مثلما حدث تماماً في مباراة القمة الماضية أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، ولكنه شدد أيضاً في الوقت ذاته على أن تفوق فريق الأهلي على فريق المصري البورسعيدي ليس لن يكون له أي أهمية في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة والمنتظرة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مباراة كأس السوبر المصري في مساء اليوم الجمعة، وذلك على أرضيى ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جهتها أكدت اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر في يوم أمس الخميس أن المباراة سوف تُقام في موعدها دون أي تغيير، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

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