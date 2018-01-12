قرار هام من حسام البدري قبل مباراة السوبر أمام المصري البورسعيدي

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير الحالي في مدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك استعداداً لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الجمعة في مباراة كأس السوبر المصري 2018.

ومن جانبه اتخذ الكابتن حسام البدري قراراً في غاية الأهمية اليوم الجمعة، حيث قرر منح كافة عناصر فريق الأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية في يوم غداً السبت، وذلك من أجل تفادي عامل الإرهاق الذي قد يتعرض له لاعبي الفريق والذي من الممكن أن يؤدي إلي إصابة نجوم الفريق.

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وقد جاء ذلك القرار بعدما تقرر عودة بعثة المارد الأحمر من دولة الإمارات العربية المتحدة في صباح يوم غداً السبت الموافق لليوم الثالث عشر من عمر الشهر الحالي، حيث من المقرر أن تصل بعثة فريق الأهلي إلي العاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة.

كما قرر الكابتن حسام البدري أن يعود الفريق من جديد إلي التدريبات الجماعية على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة في عصر يوم الأحد المقبل، علماً بأن المباراة القادمة لفريق الأهلي سوف تكون خارج أرضه أمام مضيفه فريق طلائع الجيش في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

وسوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق طلائع الجيش وبين ضيفه فريق الأهلي في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم السادس عشر من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

بينما من المقرر أن تُقام مباراة كأس السوبر المصري بين فريق الأهلي وبين منافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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