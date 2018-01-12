الأهلي يقترب من التعاقد رسمياً مع نجم الزمالك في مفاجأة من العيار الثقيل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي أن النادي الأهلي بات على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية أو في الصيف المقبل كحد أقصى في صفقة مفاجأة من العيار الثقيل.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد عقد جلسة خاصة في الأيام القليلة الماضية مع النجم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق الزمالك، وذلك من أجل الاتفاق معه على كافة التفاصيل المتعلقة بانضمامه إلي صفوف القلعة الحمراء سواء في الميركاتو الشتوي الحالي أو في نهاية الموسم المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يُحاول أن يتوصل إلي حل وسط مع النجم أحمد الشناوي، وخاصة وأن قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي الزمالك تصل قيمتها إلي مبلغ 2 مليون يورو، مما يجعل مهمة النادي الأهلي في غاية الصعوبة في دفع ذلك المبلغ الكبير من أجل لاعب واحد فقط.

ولعل ما قد يُساعد النادي الأهلي على إتمام الصفقة في الفترة المقبلة هو رغبة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نفسه في بيع اللاعب أحمد الشناوي، حيث سبق وأن أعلن المستشار مرتضى منصور عن هذه الرغبة بشكل علني في مناسبتين عقب خسارة فريقه مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

حيث كان التصريح الأول عبر شاشة قناة صدى البلد في برنامج على مسئوليتي رفقة الإعلامي أحمد موسى، وحينها قام المستشار مرتضى منصور بعرض النجم أحمد الشناوي رفقة ثلاثة لاعبين من فريق الزمالك للبيع لأي نادي، بينما كان التصريح الثاني له عبر إذاعة ميجا إف إم في اليوم الذي يليه مباشرة.

وحينها أكد المستشار مرتضى منصور أن أحمد الشناوي قد وصله عرضاً من النادي الأهلي، كما أشار أيضاً في تصريحاته إلي أنه قد وافق على العرض وسوف يوافق بشكل رسمي في حالة كان العرض جدياً من النادي الأهلي.

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