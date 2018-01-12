تصريحات نارية من عبد الله الشامي قبل مباراة السوبر الليلة

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تحدث النجم السوري عبد الله الشامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي حالياً ومدافع فريق الأهلي سابقاً اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي عن مباراة كأس السوبر المصري، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الجمعة.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة مع صحيفة اليوم السابع، أكد النجم عبد الله الشامي أنه قد تعرض إلي ظلم شديد من جانب الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي طوال الدور الأول من عمر الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الكابتن حسام البدري قد تجاهله منذ الوهلة الأولى له في المباراة وإضافة لذلك أيضاً لم يُعطي له أي سبب من أجل إبعاده عن تشكيلة الفريق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد النجم عبد الله الشامي بأنه سوف يثق في الله سبحانه وتعالى كثيراً، مشدداً في الوقت ذاته على أنه سوف يبذل أقصى مجهود لديه من أجل الظهور بشكل جيد مع فريق المصري البورسعيدي وأيضاً من أجل إسعاد جماهير النادي المصري.

وعن اختياره تحديداً للنادي المصري البورسعيدي أكد النجم عبد الله الشامي بأنه تلقى العديد من العروض سواء من داخل مصر أو من خارجها، ولكن السبب الرئيسي وراء اختياره للنادي المصري البورسعيدي هو عشقه للأندية التي تمتلك شعبية جماهيرية كبيرة، وإضافة لذلك أيضاً بسبب تواجد الكابتن حسام حسن في منصب المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي.

كما أضاف في تصريحاته أيضاً أن الكابتن حسام حسن لا يُعتبر فقط مدير فني بل إنه أسطورة كروية كبيرة وهو الأمر الذي جعله يُصر على ارتداء قميص النادي المصري البورسعيدي، علماً بأن النجم السوري عبد الله الشامي قد تعاقد مع النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

ولكن الكابتن حسام البدري ومنذ مطلع الموسم الحالي جعل منه حبيساً لمقاعد البدلاء، وفي نهاية المطاف تخلى عنه في الميركاتو الشتوي الحالي مما يجعلها بمثابة فرصة مثالية من أجل رد اعتباره أمام فريق الأهلي في حالة مشاركته في مباراة كأس السوبر المصري.

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