أحمد حسام ميدو: بطولة السوبر مهمة للأهلي والبدري مدرب كبير

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قام الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بالتعليق اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي على مباراة كأس السوبر المصري، والتي فاز بها فريق الأهلي على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي.

فمن خلال تصريحات له من خلال الأستوديو التحليلي عقب نهاية المباراة عبر شاشة قناة أون سبورت، قدم الكابتن أحمد حسام ميدو التهنئة للنادي الأهلي وجماهيره بعد الفوز بلقب بطولة كأس السوبر المصري، مؤكداً في الوقت ذاته أن بطولة كأس السوبر المصري تُعد مهمة للغاية للنادي الأهلي وجماهيره.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن فريق الأهلي نجح في تخطي فترة ومرحلة صعبة للغاية، وذلك بعدما فاز في مباراة القمة على حساب الغريم التقليدي فريق الزمالك ومن ثم الفوز بمباراة كأس السوبر المصري، وفي إطار تصريحاته أيضاً أشاد الكابتن أحمد حسام ميدو كثيراً بالكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي.

حيث أكد الكابتن أحمد حسام ميدو أن الكابتن حسام البدري نجح في فرض أسلوب لعبه على فريق المصري البورسعيدي طوال المباراة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلي تحقيق فريق الأهلي الانتصار المستحق والفوز بلقب كأس السوبر المصري.

وقد نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب كأس السوبر المصري بعد عناء كبير على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي بهدف وحيد مقابل لا شئ والذي جاء عبر المهاجم المغربي وليد أزارو في الشوط الإضافي الأول من عمر المباراة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبذلك الانتصار والتتويج أضاف فريق الأهلي اللقب العاشر له في تاريخ بطولة كأس السوبر إلي خزائن القلعة الحمراء، علماً بأنه اللقب الأول له في العام الجديد 2018 مما يفتح الباب واسعاً أمام فريق الأهلي من أجل البحث عن المزيد من الألقاب في العام الحالي والتي يأتي في مقدمتها بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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