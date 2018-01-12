سيد عبد الحفيظ: رغبة اللاعبين هي السبب في الانتصار وتركيزنا على القادم

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قام الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتعليق اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي على مباراة كأس السوبر المصري، والتي فاز فيها فريق الأهلي على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له عقب نهاية المباراة مباشرة عبر شاشة قناة أون سبورت، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن السبب الرئيسي في انتصار فريق الأهلي بلقب كأس السوبر المصري هو رغبة كل اللاعبين في تحقيق ذلك الفوز، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن فريق الأهلي نجح في تخطي فترة صعبة للغاية بفضل مجهودات اللاعبين.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن الفترة الماضية كانت في غاية الصعوبة على فريق الأهلي وتحمل الكثير من الضغوطات، وذلك نظراً لتلاحم المباريات وخاصة وأن مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك قد جاءت مباشرة قبل مباراة كأس السوبر المصري أمام فريق المصري البورسعيدي بأيام قليلة فقط.

وفي ختام تصريحاته قدم الكابتن سيد عبد الحفيظ التهنئة إلي كافة لاعبي فريق الأهلي وأيضاً إلي جماهير النادي الأهلي بشكل خاص، مشدداً في الوقت ذاته على أن المرحلة الماضية قد انتهت وبات تركيز فريق الأهلي الآن منصب بشكل كامل على الفترة القادمة وخاصة وأن فريق الأهلي ينتظره العديد من التحديات الصعبة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأفريقي.

وقد شهد ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة فوز المارد الأحمر باللقب العاشر له في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، وجاء ذلك بصعوبة بالغة بعد الفوز على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي بهدف وحيد مقابل لا شئ والذي أحرزه المهاجم المغربي وليد أزارو في الشوط الإضافي الأول من عمر المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة لفريق الأهلي أمام مضيفه فريق طلائع الجيش في يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم السادس عشر من عمر الشهر الحالي، وذلك في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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