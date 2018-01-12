حسام حسن: الفريق المحظوظ كسب البطولة ومبروك للأهلي

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قام الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بالتعليق اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي على مباراة كأس السوبر المصري، والتي فاز فيها فريق الأهلي على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

فمن خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة قدم الكابتن حسام حسن الشكر إلي دولة الإمارات العربية المتحدة على التنظيم الرائع للمباراة، كما حرص أيضاً على تقديم التهنئة إلي النادي الأهلي وجماهيره على الفوز باللقب، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الفريق المحظوظ والذي حالفه التوفيق فاز باللقب في نهاية المطاف.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن كل انتصارات فريق الأهلي السابقة على حساب فريق المصري البورسعيدي في عهده كمدير فني للفريق البورسعيدي قد حدثت بسبب الحظ والتوفيق فقط لا غير، مدللاً على ذلك بأن أهداف فريق الأهلي تأتي دائماً أمامه في اللحظات والثواني الأخيرة من عمر كل مباراة تجمع بين الفريقين.

وعن الخطأ الفادح للنجم الواعد أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدي والذي تسبب في الهدف الوحيد للمارد الأحمر، شدد الكابتن حسام حسن على أنه ليس من عاداته أن يقوم بتحميل أي لاعب ذنب أو خطأ من الممكن أن يقع فيه أي لاعب مهما كان اسمه، كما أكد أيضاً على أن حارس المرمى أحمد مسعود كان من أفضل اللاعبين على أرض الملعب في المباراة بأكملها.

وتُعتبر هذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها فريق المصري البورسعيدي لقب كان على مشارف التتويج به، وذلك بعدما سبق له وأن خسر لقب كأس مصر في الموسم الماضي 2016 / 2017 م في الدور النهائي من عمر المسابقة وأيضاً على يد فريق الأهلي حينها بواقع هدفين مقابل هدف واحد، وبذلك تنام مدينة بورسعيد حزينة مرة أخرى مع العلم بأن الفرحة لم تدخل اطلاقاً إلي قلوب جماهير نادي المصري البورسعيدي منذ الفوز بلقب كأس مصر عام 1998.

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