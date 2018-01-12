حسام البدري: سعيد بالفوز والأهلي يستحق اللقب عن جدارة

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قام الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي على مباراة كأس السوبر المصري، والتي فاز فيها فريق الأهلي على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

فمن خلال تصريحات له عقب نهاية المباراة في المؤتمر الصحفي أعرب الكابتن حسام البدري عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن فريق الأهلي قد استحق التتويج بلقب كأس السوبر المصري عن جدارة، وذلك عطفاً عن الأداء الذي قدمه كل اللاعبين طوال دقائق المباراة.

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كما أضاف الكابتن حسام البدري أيضاً في تصريحاته أن فريقه قدم عرضاً في غاية القوة سواء من الناحية الفنية أو من الناحية البدنية طوال الأشواط الأربعة للمباراة، وذلك على الرغم من أن الفريق قد خاض منذ أيام قليلة فقط مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك والتي فاز فيها أيضاً فريق الأهلي.

كما حرص الكابتن حسام البدري أيضاً في تصريحاته على تقديم الشكر إلي دولة الإمارات العربية المتحدة على التنظيم الرائع والمثالي لمباراة كأس السوبر المصري، مشدداً في الوقت ذاته على أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تفوقت على دولة اليابان بشكل كبير للغاية وخاصة وأنه ذهب مع فريق الأهلي إلي اليابان في ثلاثة مناسبات سابقة حينما شارك المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية وقتها.

وعن حكم المباراة الإماراتي عمار الجنيبي أكد الكابتن حسام البدري أن طاقم التحكيم بأكمله في المباراة كان مميزاً للغاية ولم يرتكب أي أخطاء على الإطلاق، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن اعتراضه على بعض قرارات الحكم أثناء المباراة كان أمراً طبيعياً نظراً لكونها مباراة نهائية تُلعب من أجل كأس.

وفي ختام تصريحاته أشار الكابتن حسام البدري أيضاً إلي أن الفوز بأول لقب في عام 2018 سوف يمنح فريقه دافعاً قوياً، وذلك من أجل السعي لإحراز المزيد من الألقاب بهدف إسعاد جماهير النادي الأهلي.

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