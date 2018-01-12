تعرف على تصريحات وليد أزارو وأحمد فتحي بعد الفوز بلقب كأس السوبر المصري

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قام كلاً من المهاجم المغربي وليد أزارو والظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي على مباراة كأس السوبر المصري، والتي فاز بها فريق الأهلي على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية عبر شاشة أبوظبي الرياضية الأولى أعرب المهاجم وليد أزارو عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه وخاصة وأنه اللقب الأول له رفقة المارد الأحمر، مشيراً في الوقت ذاته أن مباراة كأس السوبر المصري كانت صعبة للغاية أمام فريق قوي ومنظم للغاية في جميع خطوطه.

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وفي ختام تصريحاته شدد المهاجم وليد أزارو على أن استغلال فريق الأهلي الفرص التي سنحت له في المباراة هو الأمر الذي قاده للفوز بلقب كأس السوبر، كما حرص أيضاً على تقديم الوعد لجماهير النادي الأهلي بإحراز المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.

ومن جانبه أكد النجم أحمد فتحي من خلال تصريحات له أيضاً عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية الأولى أن فوز فريقه الأهلي بلقب كأس السوبر المصري كان في غاية الصعوبة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن تلك المعاناة كانت بسبب قوة فريق المصري البورسعيدي وأيضاً كفاءة جهازه الفني بقيادة الكابتن حسام حسن.

وعن الخطأ الفادح للنجم أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصري البورسعيدي والذي تسبب بدوره في الهدف الوحيد في المباراة حرص النجم أحمد فتحي على توجيه رسالة خاصة إلي حارس المرمى، حيث قال له: “ولا يهمك، هذه هي كرة القدم والأهداف لا تأتي إلا من أخطاء، وكرة القدم قاعدتها تقول يوم لك ويوم عليك”.

وكان فريق الأهلي قد تمكن من تحقيق لقب كأس السوبر المصري 2018 بصعوبة بالغة، وذلك عقب فوزه على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في مساء اليوم الجمعة.

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