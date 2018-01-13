الإعلامي عمرو أديب يسخر من فوز الأهلي بلقب كأس السوبر المصري

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قام الإعلامي عمرو أديب مقدم البرامج في قناة أون سبورت حالياً وأحد عشاق نادي الزمالك بالتعليق في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي على مباراة كأس السوبر المصري، والتي فاز فيها فريق الأهلي على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي.

حيث قام الإعلامي عمرو أديب بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عقب نهاية المباراة مباشرة، وكتب فيها: “تشعر أن الأهلي ياخد البطولات بالأمر المباشر، يعني لو ماكنوش سافروا العين كان الكأس هيتبعتلهم على الجبلاية، مبروك الأهلي على السوبر”.

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ولكن الرد على الإعلامي عمرو أديب جاء بشكل سريع للغاية وناري ومن شخص مميز للغاية، وهو تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، حيث قام تركي آل شيخ بنشر تغريدة سريعة رداً على تغريدة الإعلامي عمرو أديب وكتب فيها ساخراً: “من نارك”.

وقد نجح فريق الأهلي في مساء يوم أمس الجمعة في الفوز بلقب كأس السوبر المصري 2018 عقب فوزه على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي بعد عناء كبير بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسجل المارد الأحمر هدفه الوحيد في المباراة في الشوط الإضافي الأول من عمر اللقاء، وذلك عبر مهاجمه المغربي وليد أزارو عقب استغلاله خطأ فادح من النجم الواعد أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصري البورسعيدي، وبذلك حصد فريق الأهلي اللقب العاشر له في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة لفريق الأهلي أمام مضيفه العنيد فريق طلائع الجيش في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم السادس عشر من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر في انطلاقة الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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