أحمد مسعود: خطأي تسبب في فوز الأهلي بلقب كأس السوبر

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قام النجم الواعد أحمد مسعود حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بالتعليق في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي على مباراة كأس السوبر المصري، والتي فاز فيها فريق الأهلي على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له عقب نهاية المباراة عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية الأولى، أكد النجم الواعد أحمد مسعود أن خطأه الكارثي في المباراة هو كان السبب الرئيسي في فوز فريق الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه هكذا تكون كرة القدم والنصيب بشكل عام.

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وفي ختام تصريحاته شدد النجم الواعد أحمد مسعود على أن فريق المصري البورسعيدي دخل مباراة كأس السوبر من أجل الفوز بها في الوقت الأصلي، كما أشار أيضاً إلي أن فريقه لم يكن يرغب على الإطلاق في الذهاب بالمباراة إلي ركلات الترجيح مثلما يرى العديد من الناس.

وكان حارس المرمى الواعد أحمد مسعود قد ارتكب خطأً كارثياً في الشوط الإضافي الأول من عمر المباراة، ليستغل ذلك الخطأ بشكل سريع المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي ليٌسجل هدف الانتصار الوحيد لفريقه في مباراة كأس السوبر المصري، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقب نهاية المباراة مباشرة ذهب جميع اللاعبين من الجانبين إضافة إلي الأجهزة الفنية إلي حارس المرمى أحمد مسعود من أجل مواساته والأخذ بيده بعد الخطأ الكارثي الذي ارتكبه في المباراة، علماً بأن حارس المرمى أحمد مسعود قد انهار بعد نهاية المباراة مباشرة ودخل في حالة شديدة من البكاء بعدما تسبب في خسارة فريقه اللقب.

ومن جانبها كانت جماهير النادي المصري البورسعيدي تأمل في إحراز لقب كأس السوبر المصري 2018، وخاصة وأن آخر لقب له يعود إلي عام 1998 حينما فاز وقتها بلقب كأس مصر، ولكن يبقى العزاء الوحيد لجماهير نادي المصري البورسعيدي أن الفريق قدم أدائاً جيداً في نهاية المطاف.

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