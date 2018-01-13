حازم إمام يرد بقوة على تصريحات حسام حسن بعد مباراة كأس السوبر

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قام النجم حازم إمام لاعب نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حالياً بالرد بقوة في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يناير الحالي على تصريحات الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عقب خسارة الأخير لقب كأس السوبر المصري.

فمن خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي في مساء يوم أمس الجمعة أكد الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي أن فريقه خسر لقب كأس السوبر المصري بهدف وحيد، وهو ما يُعتبر أمراً مشرفاً في وجهة نظره وليس مثلما حدث مع فريق الزمالك الذي خسر بثلاثة أهداف أمام فريق الأهلي منذ أيام قليلة فقط.

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وبناءً على هذه التصريحات اشتعل غضب الكابتن حازم إمام والذي جاء الرد منه بشكل قوي للغاية وسريع من خلال برنامج مساء الأنوار رفقة الإعلامي مدحت شلبي عبر شاشة قناة أون سبورت في مساء يوم أمس الجمعة أيضاً، حيث قال النجم حازم إمام: “ده ماتش أهلي ومصري، إيه اللي دخل الزمالك في الموضوع، ثانياً طريقة الزمالك غير طريقة المصري، طريقة الشغل مختلفة شوية، الزمالك معاه مدرب جديد والمصري معاه حسام بقاله 4 سنين دلوقتي”.

كما أضاف أيضاً: “مكانش ليها معنى تحط الزمالك في الموضوع، مبحبش تقارن نفسك بحد تاني، شايف ان حسام بيقدم حاجات كويسة، لكن بيدخل نفسه في مشاكل بلا داعي”، علماً بأن الكابتن حسام حسن أيضاً من خلال المؤتمر الصحفي قد قلل أيضاً من قيمة فوز فريق الأهلي بمباراة كأس السوبر المصري وذلك حينما وصفه بالفريق المحظوظ دائماً أمامه.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي بهدف وحيد مقابل لا شئ، والذي جاء في الشوط الإضافي الأول من عمر المباراة عبر المهاجم المغربي وليد أزارو عقب استغلاله لخطأ فادح من طرف حارس المرمى أحمد مسعود، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

حازم إمام يرد بقوة على تصريحات حسام حسن