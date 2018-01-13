مجلس الخطيب يستعد لصرف مكافآت قياسية للبدري وجهازه المعاون بعد الفوز بلقب السوبر

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يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لصرف مكافآت ضخمة وقياسية للكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأيضاً إلي بقية أعضاء جهازه المعاون بالكامل، ويأتي ذلك عقب فوز المارد الأحمر في مساء يوم أمس الجمعة بلقب كأس السوبر المصري على حساب فريق المصري البورسعيدي.

حيث نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار بشق الأنفس على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي بهدف وحيد مقابل لا شئ، والذي سجله المهاجم المغربي وليد أزارو في الشوط الإضافي الأول من عمر المباراة عقب استغلاله لخطأ فادح من النجم الواعد أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصري البورسعيدي.

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وكان ذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وبذلك نجح المارد الأحمر في الظفر باللقب العاشر له في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري وأيضاً اللقب الأول له في العام الجديد 2018، علماً بأن لائحة النادي الأهلي تنص على صرف شهرين من المرتب مكافأة لأعضاء الجهاز الفني في حالة الفوز بأي لقب.

وبناءً على ذلك سوف يحصل الكابتن حسام البدري على مبلغ مليون و200 ألف جنيه مع العلم أن راتبه الشهري هو 600 ألف جنيه، فيما يحصل الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على مبلغ 240 ألف جنيه مع العلم بأن راتبه الشهري تبلغ قيمته مبلغ 120 ألف جنيه، فيما يحصل الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي على مبلغ 70 ألف جنيه مع العلم بأن راتبه الشهري تبلغ قيمته مبلغ 35 ألف جنيه.

أما الكابتن سيد معوض المدرب المساعد فسوف يحصل على مبلغ 50 ألف جنيه مع العلم بأن راتبه الشهري تبلغ قيمته مبلغ 25 ألف جنيه، كما سوف يحصل الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى على مبلغ 50 ألف جنيه مع العلم بأن راتبه الشهري تبلغ قيمته مبلغ 25 ألف جنيه، وإضافة لذلك أيضاً سوف يحصل أعضاء الجهاز الإداري على مكافآت عن هذه البطولة.

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